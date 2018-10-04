"Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь Говорухина

12:0404.10.2018
(обновлено: 12:22 04.10.2018)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь кинорежиссера и актера Станислава Говорухина, сообщает компания.
"Имя Станислава Говорухина будет присвоено дальнемагистральному лайнеру Boeing 777-300ER, который должен поступить во флот авиакомпании в апреле 2020 года", — говорится в сообщении.
Правление приняло это решение в начале сентября с учетом выдающегося вклада Станислава Говорухина в развитие отечественного и мирового кинематографа, а также его больших заслуг перед Россией на политическом и общественном поприще.
"Станислав Говорухин – личность гигантского масштаба. Это пример великого творца и выдающегося гражданина, который всегда, во все времена думал о Родине. С его помощью наше кино обогатилось целым рядом ярких, запоминающихся образов, которые и сегодня заставляют зрителя задуматься о вопросах нравственности, справедливости, собственной ответственности перед обществом. По сути, на это же была направлена политическая деятельность Говорухина, в том числе на посту сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, что имя Станислава Говорухина должно продолжить жить в названии одного из новых самолетов Аэрофлота", — цитируется в сообщении генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
В начале октября "Аэрофлот" сообщил о планах назвать один из самолетов в честь российского певца Иосифа Кобзона.
Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Weekend", "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Являлся депутатом Госдумы с 1993 года. Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.
В течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же, в Одессе, в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".
В конце 1980-х — начале 1990-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".
Режиссер снял более 20 фильмов, самые известные среди них — "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".
Говорухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.
Последняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.
Начиная с 1993 года Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.
В качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых камней" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.
В 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград — премии "Ника" и "Золотой витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.
Станислав Говорухин в фильме "9 рота".
Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".
Станислав Говорухин в роли комдива в фильме "Анкор, еще анкор!".
Кадр из фильма "Благословите женщину".
Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелии.
Режиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".