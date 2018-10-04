"Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь Говорухина

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" назовет один из своих самолетов в честь кинорежиссера и актера Станислава Говорухина, сообщает компания.

"Имя Станислава Говорухина будет присвоено дальнемагистральному лайнеру Boeing 777-300ER, который должен поступить во флот авиакомпании в апреле 2020 года", — говорится в сообщении.

Правление приняло это решение в начале сентября с учетом выдающегося вклада Станислава Говорухина в развитие отечественного и мирового кинематографа, а также его больших заслуг перед Россией на политическом и общественном поприще.

"Станислав Говорухин – личность гигантского масштаба. Это пример великого творца и выдающегося гражданина, который всегда, во все времена думал о Родине. С его помощью наше кино обогатилось целым рядом ярких, запоминающихся образов, которые и сегодня заставляют зрителя задуматься о вопросах нравственности, справедливости, собственной ответственности перед обществом. По сути, на это же была направлена политическая деятельность Говорухина, в том числе на посту сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, что имя Станислава Говорухина должно продолжить жить в названии одного из новых самолетов Аэрофлота", — цитируется в сообщении генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

В начале октября "Аэрофлот" сообщил о планах назвать один из самолетов в честь российского певца Иосифа Кобзона.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Weekend", "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Являлся депутатом Госдумы с 1993 года. Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни.