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Общество

Роскачество проверило картошку на российском рынке

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка картофеля. Архивное фотоУборка картофеля. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Роскачество завершило исследование картошки на российском рынке, по итогам которого были выявлены как клубни, пораженные различными болезнями, так и картофель с содержанием кадмия, говорится в сообщении организации.

Покупатели в магазине Пятерочка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать картофель
Эксперты организации закупили на рынках и в сетевых магазинах картофель текущего и прошлого сезонов, который был выращен как в России, так и за рубежом. "Основное внимание специалистов было сосредоточено на стране и времени происхождения овощей. Все корнеплоды исследовали по 181 показателю безопасности и качества, из которых 26 регламентируются законодательством", — указывается в сообщении.

В частности, Роскачество проверило, использовались ли при выращивании картофеля запрещенные препараты и соблюдались ли допустимые техническим регламентом нормы пестицидов. "С данной проверкой справились все клубни — превышений по допустимым значениям пестицидов эксперты не обнаружили", — говорится в исследовании.

В ходе исследования следы хлорпрофама (регулятор роста, используется для сдерживания прорастания клубней при хранении) и тиаметоксама (используется для борьбы с вредителями) были обнаружены в пакистанской картошке, купленной в сетевом магазине. "Наличие следов тиаметоксама говорит о том, что производитель превысил дозы препарата при обработке картофеля", — поясняет организация.

Кроме того, Роскачество проверило картофель на нитраты, которые могут содержаться в клубнях. "Главное, чтобы их количество не превышало установленные нормы (не более 250 миллиграмм на килограмм). В большинстве исследуемого картофеля специалисты Роскачества не обнаружили превышение нормы нитратов", — отмечается в сообщении.

"Но исключения все же нашлись — египетская ранняя картошка из сетевого магазина и ранняя российская картошка, купленная на рынке. Обычно превышением "грешит" именно ранняя картошка, так как она продолжает расти, метаболизм азота внутри тканей клубня очень высокий, поэтому и концентрация нитратов завышена, причем больше всего их — в кожуре", — добавляет Роскачество.

Изъяны в картошке

Отдел с рыбными консервами в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Роскачестве выявили подмену рыбы в некоторых консервах‍
Помимо этого, специалисты проверили клубни картошки на наличие радионуклидов и тяжелых металлов (кадмия, мышьяка, свинца, ртути). "Радионуклиды обнаружены не были, но впервые за долгое время эксперты выявили превышение по кадмию, который содержался в раннем пакистанском картофеле из сетевого магазина и рыночной ранней российской картошке", — указывается в исследовании.

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова пояснила, что кадмий мог попасть в картофель, если он рос в экологически неблагоприятном месте — например, недалеко от нефтеперегонных или металлургических заводов. "Разовое употребление такой картошки не навредит здоровью, но, если есть ее каждый день, то последствия будут плачевными, так как кадмий — самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме", — добавила она.

Роскачество проверило картофель на наличие внешних дефектов. В большинстве образцов раннего картофеля было выявлено наличие комков земли, чего не должно быть согласно ГОСТу, а на прошлогодних клубнях было отмечено прорастание и зеленые пятна на кожуре.

"Болезней исследуемому картофелю тоже избежать не удалось — ими были поражены практически все клубни", — говорится в сообщении. Так, эксперты обнаружили фитофтороз, паршу обыкновенную и серебристую, ризоктониоз, фомоз, мокрую и сухую гниль.

"Для овощей это, безусловно, минус, но не стоит бояться — для здоровья человека эти болезни не опасны, но при выборе картофеля в магазине подозрительные клубни лучше оставить на прилавке. О картофельной болезни скажут визуальные изъяны на клубнях, такие, как буро-черный налет, плотные пятна под кожицей неопределенной формы, темная мякоть", — указывает Роскачество.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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