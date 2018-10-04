Опубликован пакет пенсионных законов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пакет пенсионных законов, подписанных в среду вечером президентом Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.
Речь идет о федеральных законах об изменении пенсионного законодательства, об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, о направлении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд, о выходных для диспансеризации и о ратификации конвенции по нормативам замещения заработка пенсией.
Документы вступят в силу 1 января 2019 года, ряд пунктов основного пенсионного закона — 1 января 2025 года.
Основной закон
Принятый закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.
Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для сельских пенсионеров. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.
Штрафы за увольнение
Второй закон вносит в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие штрафы до 200 тысяч рублей или 360 часов принудительных работ за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение лиц предпенсионного возраста.
Отказ в приеме на работу или увольнение человека предпенсионного возраста будет караться штрафом до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.
Предпенсионный возраст — период времени продолжительностью до пяти лет до назначения пенсии.
От коррупционеров к пенсионерам
Пенсионный фонд сможет использовать эти деньги для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед ним в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства.
Федеральное казначейство по просьбе разработчиков закона спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019-2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей.
Конвенция о замещении заработка пенсией
Конвенция охватывает все основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
При этом, по словам замминистра труда и соцзащиты России Андрея Пудова, из ратификации изъяты разделы обеспечения по безработице и семейное обеспечение.
В соответствии с требованиями конвенции к национальным системам обязательного пенсионного страхования наемных работников Минтруд России разработал методику расчета коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
Еще один закон предполагает, что работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
Работники предпенсионного возраста и пенсионеры будут иметь право на освобождение на два рабочих дня раз в год.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.