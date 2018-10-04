Опрос: более 80% россиян читают художественную литературу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 80% россиян читают художественную литературу, при этом 56% выбирают для этого бумажные книги, а еще 27% электронные, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Профессиональную, научную, научно-познавательную литературу читают 75% опрошенных: 33% предпочитают делать это с бумажного носителя и 42% — с электронного.

Из результатов опроса также следует, что для молодых людей 18-24 лет предпочтительнее электронный формат, его выбрали 60% представителей этой группы, бумажные книги чаще выбирают люди старшего поколения — 40% людей старше 60.

По данным социологов, новости и новостные статьи читаются преимущественно в электронном формате, такой вариант выбрали 67% россиян, 21% читает их в бумажном, еще 10% практически не читают новости.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью 1,6 тысячи респондентов. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.