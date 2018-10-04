На Камчатке назвали сумму долгов управляющих компаний перед энергетиками

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт – РИА Новости. Почти 3 миллиарда рублей задолжали управляющие компании Камчатки энергетикам региона за потребленные ресурсы, возбуждены уже 12 уголовных дел против руководителей 17 компаний, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго".

"На 1 сентября 2018 года совокупная задолженность управляющих компаний за свет и тепло составила 2,9 миллиарда рублей. В адрес руководителей компаний-должников ежемесячно направляются претензии и требования о погашении задолженности, энергетики проводят регулярные встречи с представителями управляющих компаний, взыскивают задолженность в суде, направляют заявления в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

В энергокомпании добавили, что за девять месяцев 2018 года в полицию были направлены шесть заявлений в отношении недобросовестных руководителей управляющих компаний. Общий ущерб от их действий, согласно заявлениям, превысил 195 миллионов рублей. Правоохранители проверят, почему энергетики не получили собранных с жильцов денег за свет.

"Служба безопасности энергокомпании в случае выявления фактов неправомерных действий со стороны управляющих компаний инициирует проверки в отношении их руководителей, многие из которых заканчиваются возбуждением уголовных дел. В настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел в отношении руководства 17 управляющих организаций ЖКХ", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, продолжаются начатые в 2016-2017 годах проверки еще 11 предприятий с долгами перед "Камчатскэнерго".