МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в каждой школе "этикет учащегося" на основе общефедеральных рекомендаций, запретив косметику и окрашивание волос и установив правила поведения детей, в том числе друг с другом.

Ранее запретившая окрашивание волос школа в Перми отстранила от занятий 15-летнюю девочку из-за того, что она покрасила волосы в розовый цвет — в нарушение школьного документа "Требования к внешнему виду и одежде обучающихся". Региональный омбудсмен назвал отстранение от уроков за цвет волос дискриминацией. Прокуратура возбудила дело в отношении директора гимназии и заявила, что школа не может устанавливать требования к цвету и длине волос учащихся.

"Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям", — пишет Милонов, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.

"Девочки и мальчики, ученики с первого вплоть до 11-х классов не должны позволять себе косметику, окрашивание волос (за исключением медицинских случаев), а также отхождение от норм и правил по внешнему виду, установленных администрацией школы", — говорится в тексте обращения.

Депутат полагает, что в связи со "зловредным влиянием масс- и поп-культуры на детей и подростков" назрела необходимость задуматься над введением дополнительных, "но не излишних" правил для российских школьников.

"В части норм поведения детям необходимо следовать писаному и утвержденному "этикету учащегося", составляемому каждой школой с учетом рекомендаций министерства просвещения. В нем должно быть регламентировано поведение учащихся как внутри школы, так и за ее пределами, допустимые нормы отношений между одноклассниками", — пишет он.

В последнее время неоднократно появлялись видеозаписи избиений школьников со стороны сверстников.

"Актуальность такого документа высока как никогда — все чаще мы слышим о проявлениях жестокости среди детей и случаях травли", — обосновывает депутат.

Милонов полагает, что внедрение такого документа облегчит жизнь не только педагогам, но и самим детям, нуждающимся в объяснении некоторых правил поведения.

При этом отступление или нарушение норм поведения и внешнего вида может, по мнению Милонова, стать сигналом педагогам о семейных или других проблемах ребенка, требующих срочного вмешательства школы или органов опеки.

"Прошу вас рассмотреть данные предложения и дать соответствующую оценку", — заключил депутат.