МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в каждой школе "этикет учащегося" на основе общефедеральных рекомендаций, запретив косметику и окрашивание волос и установив правила поведения детей, в том числе друг с другом.
Ранее запретившая окрашивание волос школа в Перми отстранила от занятий 15-летнюю девочку из-за того, что она покрасила волосы в розовый цвет — в нарушение школьного документа "Требования к внешнему виду и одежде обучающихся". Региональный омбудсмен назвал отстранение от уроков за цвет волос дискриминацией. Прокуратура возбудила дело в отношении директора гимназии и заявила, что школа не может устанавливать требования к цвету и длине волос учащихся.
"Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям", — пишет Милонов, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Девочки и мальчики, ученики с первого вплоть до 11-х классов не должны позволять себе косметику, окрашивание волос (за исключением медицинских случаев), а также отхождение от норм и правил по внешнему виду, установленных администрацией школы", — говорится в тексте обращения.
"В части норм поведения детям необходимо следовать писаному и утвержденному "этикету учащегося", составляемому каждой школой с учетом рекомендаций министерства просвещения. В нем должно быть регламентировано поведение учащихся как внутри школы, так и за ее пределами, допустимые нормы отношений между одноклассниками", — пишет он.
В последнее время неоднократно появлялись видеозаписи избиений школьников со стороны сверстников.
"Актуальность такого документа высока как никогда — все чаще мы слышим о проявлениях жестокости среди детей и случаях травли", — обосновывает депутат.
Милонов полагает, что внедрение такого документа облегчит жизнь не только педагогам, но и самим детям, нуждающимся в объяснении некоторых правил поведения.
При этом отступление или нарушение норм поведения и внешнего вида может, по мнению Милонова, стать сигналом педагогам о семейных или других проблемах ребенка, требующих срочного вмешательства школы или органов опеки.
"Прошу вас рассмотреть данные предложения и дать соответствующую оценку", — заключил депутат.