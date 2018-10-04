Опрос: россияне хотят вознаграждение в виде обучение за счет компании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россияне предпочитают получать в рамках компенсационного пакета от работодателя обучение за счет компании, полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и льготные путевки на отдых, следует из данных исследования компании Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Компенсационный пакет или система вознаграждений, которые используются в организации, складывается из трех элементов: основная оплата труда (базовая зарплата), дополнительная оплата (побудительные выплаты, премии и бонусы) и социальные выплаты или льготы (бенефиты).

"В списке предпочтений сотрудников на первом месте такой элемент компенсационного пакета, как обучение за счет компании (44%). Четверо из десяти россиян хотели бы иметь полис ДМС, 32% — льготные путевки на отдых. Оплачиваемый фитнес интересует 28% опрошенных, питание за счет работодателя — 26%. Беспроцентная ссуда — желанный элемент компенсационного пакета для 22% россиян", — следует из материалов исследования.

Добираться до работы служебным транспортом или получить несколько дополнительных дней отпуска хотели бы по 17% респондентов, оплата проезда в общественном транспорте необходима 16%, компенсация мобильной связи — 12%.

Еще 7% привлекает возможность покупать со скидкой продукцию компании, 6% хотели бы получать подарки к праздничным датам, а наименее востребованный элемент компенсационного пакета (4%) — корпоративные мероприятия.

При этом хотя в корпоративных мероприятиях сотрудники заинтересованы меньше всего, исследование показало, что они встречаются в пакетах 53% компаний. Обучение за счет работодателя предоставляют 49% организаций, подарки к праздничным датам приняты в 44% компаний, оплату мобильной связи обеспечивают 42% организаций, а 37% работодателей предоставляют персоналу возможность приобретения со скидкой своих услуг или продукции.

"Компенсационный пакет отсутствует в 9% отечественных компаний", — говорится в материалах к исследованию.

Исследование показало, что предпочтения сотрудников по структуре компенсационного пакета с 2014 года достаточно стабильны. Женщины более заинтересованы в ДМС, льготных путевках, оплате фитнеса и проезда в общественном транспорте. Мужчин больше привлекают беспроцентная ссуды, служебный транспорт и компенсация на питание. Чем старше респонденты, тем чаще они выбирают ДМС и возможность беспроцентной ссуды. У молодых выше заинтересованность в компенсации за проезд в общественном транспорте и возможности покупать со скидкой продукцию компании.

Опрос проводился с 11 сентября по 2 октября, в исследовании приняли участие представители 500 компаний и 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет из всех округов страны.