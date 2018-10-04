МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Хозяйка квартиры зарезала гостя на "вписке" в Ульяновске". "Четырнадцатилетнюю школьницу изнасиловали на молодежной вечеринке". Новости с так называемых "вписок" — подростковых квартирников — ежемесячно пополняют криминальные сводки. Только на прошлой неделе во время таких "пати" произошло два смертельных случая. В Нижнекамске студентку колледжа, предположительно, выбросили из окна, в Москве школьница свела счеты с жизнью после почти суточной пьянки с друзьями.

РИА Новости попыталось разобраться, как остановить череду смертей на закрытых от взрослых глаз подростковых "собраниях".

В Москве трагедия разыгралась в двухкомнатной квартире на юго-востоке — здесь 15-летняя Ольга (все имена несовершеннолетних в материале изменены) проживала вместе с отцом и тетей. Когда родитель уезжал, школьница приглашала в свою комнату друзей. По такому сценарию события развивались и 28 сентября.

Находившаяся в соседней комнате тетя девушки рассказала РИА Новости, что отношения с племянницей у нее не ладились: "Мы жили как соседи — я сама по себе, она сама по себе. Периодически Ольга приглашала домой компании. Приходили девушки, парни, часто незнакомые. Я ничего сделать не могла, так как не имела на нее влияния".

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил: почти сутки подростки провели в комнате за закрытой дверью — выпивали. Родственница школьницы пыталась их разогнать, но ее попросту не слушали. Назревал серьезный конфликт. Тогда тетя, не зная, как воздействовать на компанию, решила вызвать скорую. Друзья девушки сразу разошлись. У Ольги же, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, началась истерика. Девочка вырвалась из рук взрослых и покончила с собой.

"Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Трагедией, по информации местных СМИ, закончилась и "вписка" в Нижнекамске — участники вечеринки, предположительно, выбросили из окна многоэтажки 16-летнюю Соню. Девушка родилась в небольшом селе в Алнашском районе Удмуртии, но поступать решила в Нижнекамске. Это был ее первый самостоятельный год в большом городе, училась Соня в педагогическом техникуме на преподавателя физкультуры. "Она никогда не увлекалась выпивкой, не была ветреной, встречалась с парнем. Ну не могла она по своей воле оказаться на "вписке", — уверена бывшая одноклассница Сони.

Частично ее слова подтверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах региона: "Это не была "вписка". Девушка в тот же вечер на улице познакомилась с молодыми людьми и пошла к ним домой. Что произошло в квартире, пока неясно. Версия о насильственной смерти тоже еще не подтверждена. Не исключено, что это могло быть самоубийство".

Избили, заставили пить мочу

Трагедии на "вписках" происходят с пугающей частотой. Год назад в Санкт-Петербурге на подростковом квартирнике скончалась 16-летняя Кира — перебрала с наркотиками. Когда девушка начала задыхаться, приятели не вызвали скорую. Вместо этого они вынесли тело на улицу, вернулись в квартиру и продолжили выпивать. Нашли Киру на лавочке у подъезда прохожие — признаков жизни она уже не подавала.

Снимок экрана телефона с изображением сообщений тематической группы в соцсети "Вписки Красноярск" Снимок экрана телефона с изображением сообщений тематической группы в соцсети "Вписки Красноярск"

В июне этого года похожая история случилась под Смоленском — восьмиклассник умер на "вписке" от передозировки наркотиков. Сначала школьники нюхали веселящий газ, потом переключились на таблетки. Когда Давид отключился, друзья подумали, что он просто заснул. Но и утром не смогли его разбудить. В панике школьники позвонили в скорую, приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть подростка.

Однако, пожалуй, самый шокирующий случай произошел в Магнитогорске — школьницу убили и расчленили после вечеринки в коттедже. С 18-летним Владимиром Катя познакомилась в интернете. Почти сразу он пригласил девушку на "пати", та согласилась. После добровольной интимной близости молодые люди поссорились. Когда гости ушли, Владимир задушил Катю, затем расчленил ее тело вместе с другом. Останки они разбросали по лесу.

В Рославле Смоленской области восьмиклассница "заказала" изнасилование подруги. Местом для исполнения "приговора" опять выбрали "вписку", куда пригласили 14-летнюю Олю. Над девушкой издевались по полной программе: ее избили, изнасиловали, заставили пить собственную мочу, несколько дней не выпускали из дома. Следователям "подруга" объяснила, что она приревновала Олю к своему парню и решила таким образом ее проучить.

"Покатаем на черном джипе"

"Вписки" придумали хиппи. Путешествующим по миру "детям цветов" нужно было у кого-то останавливаться на ночлег — "вписываться". Чаще всего это были незнакомые люди, которые в обмен на веселую компанию и вино предлагали крышу над головой. Со временем слово перекочевало в лексикон подростков. Только сейчас "вписка" — не пристанище для тех, кому негде переночевать. Теперь это молодежная вечеринка на квартире или в коттедже с малознакомыми людьми.

Компанию себе подростки находят в соцсетях. Только во "ВКонтакте" несколько десятков тематических сообществ. Обычно они закрытые.

Типичное приглашение выглядит так (орфография и пунктуация сохранены):

Снимок экрана телефона с изображением сообщений в тематической группе в соцсети "Вписки Красноярск" Снимок экрана телефона с изображением сообщений в тематической группе в соцсети "Вписки Красноярск"

"Есть четыре бутылки шампанского, кальян, хата. Нас двое, молодые, красивые. Покатаем на черном джипе:) Девчонки, пишите…"

"У меня проводы и бухачь просто огромный! Нужно много девочек, горячих и веселых, которые любят потусить! Не стесняйтесь, пишите! Мы парни красивые, лично ручаюсь!"

Слабый пол не отстает: "Ищем нескольких парней, чтобы устроить вписку. Не старше 22 лет. С вас хата, бабло на бухло и еду. С нас хорошее настроение". В конце объявления смайлик в виде чертенка.

С Аней мы познакомились в одном из тематических сообществ. Сейчас ей 17, на "вписки" она ходит с пятнадцати. "Чтобы попасть на вписон (так девушка называет "пати"), нужно просто оставить сообщение на стене в группе. Предложения сыплются сразу же. Обычно у нас есть 20-30 разных вариантов", — вводит в курс дела Аня.

Одна она никогда не ездит — берет с собой подругу. Говорит, так безопаснее.

"Зачем я туда хожу? Ну, потому что это весело. Я люблю выпить и покурить, тем более на халяву. Когда у меня дома нечего есть (живет девушка одна), я тоже ищу "вписки".

Аня рассказывает, что на некоторых вечеринках платный вход: парни сдают по полторы тысячи рублей, девушки — по 500. На эти деньги покупается выпивка и еда. Но они с подружкой никогда не платят.

"За нас деньги вносят ребята. Я так им и пишу: приеду только бесплатно. Если это далеко, просим оплатить такси. В магазинах мы тоже ничего не покупаем. Наоборот, ставим условия: купите то, купите это".

Наша собеседница прекрасно понимает, на что рассчитывают пригласившие их молодые люди. Но уверяет, что обычно умудряется их отшивать: "На ночевку мы никогда не остаемся. Как только они начинают распускать руки, прощаемся и уходим. Я говорю: "Вы приглашали посидеть — мы приехали, посидели. Чего вы еще хотите?"

Однако опасных ситуаций даже с ее боевым настроем не избежать. Аня вспоминает, как однажды хозяин дома, где проходила "вписка", закрыл дверь на ключ и спрятал его. Но она взяла бутылку шампанского, ударила его по голове, а потом вылезла через окно первого этажа.

Самая неприятная ситуация, по ее словам, это "когда отшиваешь пацана, а у тебя нет денег на такси и ты находишься на другом конце города". Ее подругу на "вписке" изнасиловали, пока Аня спала. Эту историю девушка рассказывает как-то буднично, будто речь не об опасном преступлении: "Она хотела натравить на него полицию, потому что была несовершеннолетней. Но я ей посоветовала выбить из него деньги. В итоге она забрала у парня 15 тысяч рублей и написала расписку, что секс происходил по обоюдному согласию".

По словам Ани, среди устроителей вечеринок "попадаются очень состоятельные", возраст — 21 плюс: "К одному такому ехали с другого конца города, так он только за наше такси 900 рублей отдал. У него был двухэтажный дом с бассейном".

Если компания не нравится, она сидит полчаса "для вида" и уезжает на другую тусовку. "Обычно за ночь мы объезжаем места три. Выпили здесь, выпили там…" — описывает свои будни Аня.

"Сами провоцируют на интим"

Как проходят вечеринки, можно увидеть в тех же группах в соцсетях. Ролики выкладывают сами участники. Вот девушки, которым по виду нет еще и шестнадцати, передают по кругу бутылку водки. Пьют из горла без запивки и закуски. После очередного глотка одна из участниц "веселья" отворачивается, ее тошнит. На другом ролике приятели закатывают в пищевую пленку пьяного вусмерть подростка.

Аня признается, что издевательства над теми, кто перепил, — дело вполне обычное: "Знаю, что для многих вписоны заканчиваются плачевно. Кого-то раздевают, снимают на видео, потом отправляют ролик всем друзьям. Но я застала только один относительно безобидный инцидент, когда девушке сбрили брови и выбрили на голове полосу".

Обычно в сообщениях-приглашениях на "вписки" указано: "только для девушек 18+". Завсегдатаи вечеринок уверяют: они даже проверяют паспорта.

"Сейчас по "впискам" ходят в основном малолетки, которые не в состоянии себя обеспечить. Халявы ищут, — разоткровенничался в беседе с РИА Новости Максим из Красноярска. — Причем они специально разводят парней на интим, а потом шантажируют. У меня так друг попал, подцепил девчонок, а они оказались малолетками, к тому же детдомовскими. Они выставили ультиматум: мол, корми-пои нас, иначе пойдем в полицию и заявление напишем".

Сам Михаил внимательно следит за возрастом своих посетительниц после другого неприятного инцидента: "Девушка сказала, что ей 21 год, а на самом деле было всего 16. Причем узнал я это от ее мамы. Мы посидели, потом я заснул, а утром не обнаружил ни денег, ни телефона. Поехал к ней домой. Тогда-то ее мама и сообщила, что дочери всего шестнадцать. Заявление подавать не стала, так как сама та девчонка оказалась "с биографией" — стояла на учете в ПДН. Инцидент с кражей телефона ей был совсем не нужен".

"Опознали сына только по татуировке"

Шестнадцатилетнего сына Надежды Суриковой Евгения убили после одной из "вписок". Сейчас это дело слушают в Верховном суде Татарстана. На скамье подсудимых трое молодых людей. Хозяина квартиры, на которой проходила вечеринка, ранее признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

© Фото : из личного архива Надежды Суриковой Евгений незадолго до трагедии © Фото : из личного архива Надежды Суриковой Евгений незадолго до трагедии

Все случилось 25 ноября 2017 года. "Нам с мужем Женя сказал, что пойдет на день рождения к другу. Он даже передал трубку приятелю, тот подтвердил: да, Женя будет у меня, — вспоминает Надежда. — Мы не волновались, потому что в гости он пошел не один, а с двумя друзьями детства".

Но в итоге подростки отправились в совершенно незнакомую квартиру, хозяин которой предоставил жилплощадь в обмен на спиртное. В назначенное время Женя матери не отзвонился. Надежда подумала, что он просто заснул, не стала поднимать панику. Однако и на следующее утро телефон не отвечал. Подростка начали искать, привлекли волонтеров, соседей. На третий день в лесополосе обнаружили тело Жени — настолько обезображенное, что родители с первого раза не смогли его опознать. "Поняли, что это именно наш сын, мы только по татуировкам на его руке. Незадолго до этого он выбил себе трех чаек", — не сдерживает слез Сурикова.

Что произошло в той квартире, до сих пор до конца не понятно. "Женя с друзьями отдыхал, потом туда подошла компания парней намного старше их — друзья хозяина квартиры. Один придрался к нашему сыну и начал его избивать. Причем происходило это в присутствии Жениных друзей. На суде они сказали, что хотели забрать его, но им не позволили этого сделать. И они, испугавшись, бросили друга и разошлись по домам", — возмущается мать погибшего.

Затем парня отвезли в лесополосу и там избили до смерти. У Надежды есть аудиозапись разговора с одним из подсудимых. На диктофон тот рассказал, как Женю посадили в машину и избивали, как полураздетого волочили по лесу. "Ноги у него уже не ходили. Ребята положили его лицом к бревну, начали пинать…" — вот лишь небольшой фрагмент этого страшного описания. Но, несмотря на множество доказательств, подсудимые вину отрицают. Уверяют, что в ту ночь просто отвезли Евгения к брату.

Спасет кодовое слово

Многие скажут: "вписки" были всегда, дескать, в этом нет ничего нового. Но это не совсем так. По словам руководителя центра работы с подростками "Перекресток", старшего научного сотрудника, руководителя психологической службы Института общественных наук РАНХиГС Кирилла Хломова, если раньше на подростковых вечеринках были лишь знакомые люди, то участники "вписок" не знают друг друга. Знакомятся и договариваются о встрече они по социальным сетям. Как раз этим отчасти можно объяснить столь большое количество правонарушений и трагедий.

"В квартире могут оказаться совершенно незнакомые люди, поведение которых ты предсказать не можешь. Одни, выпив, ведут себя смирно, другие становятся агрессивными. В одних компаниях принято ругаться матом, в других — нет. Никогда заранее не знаешь, в какую среду попадешь. Однако это лишь один аспект проблемы, — отмечает психолог. — Многие задаются вопросом: почему на "вписках" так часто издеваются над подвыпившими, снимают ролики откровенного содержания? Как раз потому, что у участников вечеринки нет жалости к объекту издевательств. Они его не знают, видят первый раз в жизни".

Кроме того, добавляет Хломов, "вписки" — это такой социальный ринг, где каждый стремится не только оторваться, но и самоутвердиться. Часто это происходит за счет унижения других.

Что же делать родителям подростков? Не отпускать? Психолог считает, что это не выход: "Дети просто начнут врать, говорить, что останутся у друзей, а сами уходить на "вписки". Один из самых верных способов — информировать ребенка, рассказать о последствиях употребления спиртного, наркотиков. Кроме того, крайне важно, чтобы подросток шел на вечеринку не один, а в компании друга или подруги. Вдвоем легче противостоять негативной ситуации. "Идеальный вариант, когда вы знаете адрес, где все будет происходить. Если ребенок держит его в секрете, договоритесь хотя бы о времени, во сколько он будет отзваниваться", — советует Хломов.

Часто подростку становится некомфортно на вечеринке, но он не может позвонить родителям и признаться в этом в том числе из-за боязни быть высмеянным. "На этот случай лучше придумать кодовое слово, услышав которое, вы бы поняли, что сын или дочь в беде", — говорит эксперт. Также с подростками нужно проговорить, что в ситуации, когда их друзьям весело, а им самим нет, не надо жертвовать собой: "Не стоит ждать, когда подружка навеселится. Лучше сразу звонить родным или вызывать такси, чтобы уехать с вечеринки".