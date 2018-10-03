РЖД планирует оснастить плацкартные вагоны капсулами

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, рассказал "Российской газете" глава компании Олег Белозеров.

"В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта", — заявил он.

Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. По словам Белозерова, РЖД рассматривает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь личное пространство. В компании ожидают, что такие места можно будет "трансформировать под себя".

Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.

Ранее Белозеров поделился представлениями о развитии российских железных дорог на ближайшие десятилетия. По мнению главы РЖД, по России будут ездить как классические колесные поезда, так и пассажирские и грузовые беспилотники.