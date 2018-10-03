Главным телевизионным событием года признан проект ТВ-3 "Гоголь. Начало"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Проект канала ТВ-3 "Гоголь. Начало" стал, по мнению жюри телевизионной премии ТЭФИ-2018, наиболее масштабным и ярким телевизионным событием сезона, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Торжественная церемония вручения "ТЭФИ" проходит в среду в Московском театре мюзикла.

"Гоголь" стал первым телевизионным сериалом в России, который окупился ещё до показа на телевидении. Кинотрилогия с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях заработала в российском кинопрокате более 1,3 миллиарда рублей, её увидели свыше 5 миллионов зрителей. Фильмы по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя вышли также в прокат за рубежом – в Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, на Кипре, в ОАЭ и других странах.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.