Лучшим ТВ-продюсером сезона на церемонии ТЭФИ признан Николай Картозия

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лучшим телевизионным продюсером сезона по мнению жюри индустриальной премии ТЭФИ-2018 стал Николай Картозия (телеканал "Пятница"), передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения.

Жюри премии отметило его проекты "Секретный миллионер", "Наследники", "Инстаграмщицы", "Мейкаперы", "Голос улиц", "Любимцы", "Ревизорро", "Московский сезон" и другие.

Торжественная церемония вручения ТЭФИ проходит в среду в Московском театре мюзикла.

Специальный приз за личный вклад в российское телевидение получила телеведущая Татьяна Миткова. Награду ей вручил председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Миткова поблагодарила своих "наставников", от которых она научилась всему, что знает, и выразила надежду, что такая номинация когда-нибудь появится на премии ТЭФИ.

Ещё один спецприз ТЭФИ был присуждён "Пятому каналу" по случаю 80-летия Ленинградского телевидения.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.