Швыдкой назвал репрезентативным голосование на ТЭФИ-2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Голосование за победителей премии ТЭФИ в этом году было очень репрезентативным, заявил журналистам председатель Совета Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом он отметил, что число экспертов можно увеличить. Торжественная церемония вручения ТЭФИ проходит в среду в Московском театре мюзикла.

"В этом году было очень репрезентативное голосование, как мы считаем. Голосовало 1050 телевизионных экспертов, которые представляли все телекомпании-учредители премии ТЭФИ… Мы разрабатывали методику вместе с факультетом МГУ, который занимается прикладной математикой и кибернетикой. Я думаю, что можно даже увеличить количество экспертов, но все, что больше тысячи, уже считается достаточно объективным результатом", — сказал Швыдкой.

Он также объяснил концепцию церемонии этого года, в которой приняли участие дети: они вручали премии и наравне с профессионалами телевидения вели церемонию награждения.

"Не верьте никому — телевидение смотрят все, что бы нам ни говорили. В конце концов, YouTube — это тоже телевидение. Любой канал, который передаёт телевизионный контент — это телевидение. Но мы считаем, что борьба сегодня идет между каналами, конечно, за молодежную аудиторию. И мы хотели наглядно это продемонстрировали", — сказал он.

"Общее послание этого конкурса очень простое — мы хотим, чтобы телевидение в 21 веке доказало свою необходимость", — добавил Швыдкой.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.