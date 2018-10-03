Путин ввел уголовную ответственность за отказ в найме граждан перед пенсией

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста, сообщила пресс-служба президента РФ в среду.
В связи с изменением возраста выхода граждан на пенсию и для исключения случаев необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста, за подобные действия данным законом вводится уголовная ответственность.
Предпенсионный возраст — период времени продолжительностью до пяти лет до назначения пенсии.
В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
В большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.