Путин заявил, что считает российское образование успешным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что российская школа демонстрирует успехи, о чем свидетельствуют результаты выступлений российских школьников на международных олимпиадах.
"Успехи есть, это совершенно очевидно, мы это видим по международным конкурсам, где наши дети выигрывают все больше и больше медалей, занимают уже не просто престижные места, а первые места занимают. Это, конечно, результат работы нашего учительского сообщества", — сказал Путин.
"Главное — это личный пример, когда дети видят, что учитель сам постоянно в движении, в постоянном развитии — это, безусловно, не может остаться незамеченным для детей", — подытожил он, поблагодарив педагогов за их труд и пожелав дальнейших успехов.