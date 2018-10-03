Путин заявил, что считает российское образование успешным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что российская школа демонстрирует успехи, о чем свидетельствуют результаты выступлений российских школьников на международных олимпиадах.

Такое мнение глава государства высказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года-2018", которая прошла в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

"Успехи есть, это совершенно очевидно, мы это видим по международным конкурсам, где наши дети выигрывают все больше и больше медалей, занимают уже не просто престижные места, а первые места занимают. Это, конечно, результат работы нашего учительского сообщества", — сказал Путин.

Президент заметил, что работа педагогов является главным источником энергии развития. При этом он добавил, что "для того, чтобы научить детей учиться, надо самим учиться в современном мире". Он сделал акцент на том, что это обязательное требование для специалистов в любой отрасли, уточнив, что имеет в виду и сферу школьного дела, и всей педагогики в целом.

"Главное — это личный пример, когда дети видят, что учитель сам постоянно в движении, в постоянном развитии — это, безусловно, не может остаться незамеченным для детей", — подытожил он, поблагодарив педагогов за их труд и пожелав дальнейших успехов.