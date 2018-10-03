Формулировку "пенсия по старости" менять ее не планируется, заявил Топилин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что формулировка "пенсия по старости" классическая, менять ее не планируется.
"Я считаю, что это не самое главное. С точки зрения людей и с точки зрения законодательства это неважно. Мы исходим из того, что это классическая формулировка — пенсия по старости", — сказал Топилин РИА Новости.
"Это соответствует тому, что она дается тогда, когда человек теряет трудоспособность фактически. Поэтому это не по возрасту, а в связи с тем, что достигается средний возраст, когда человек не может работать в среднем. Это все соответствует международным стандартам. Мы не собираемся это менять, нет такой задачи", — добавил министр.
Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.
Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.