Формулировку "пенсия по старости" менять ее не планируется, заявил Топилин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что формулировка "пенсия по старости" классическая, менять ее не планируется.

Ранее на одном из совещаний с участием премьер-министра Дмитрий Медведева, главу кабмина спросили, возможно ли заменить формулировку "пенсия по старости" на "пенсия по возрасту". Тогда Медведев сказал, что на это можно рассматривать, но уже как третьестепенную меру.

"Я считаю, что это не самое главное. С точки зрения людей и с точки зрения законодательства это неважно. Мы исходим из того, что это классическая формулировка — пенсия по старости", — сказал Топилин РИА Новости.

"Это соответствует тому, что она дается тогда, когда человек теряет трудоспособность фактически. Поэтому это не по возрасту, а в связи с тем, что достигается средний возраст, когда человек не может работать в среднем. Это все соответствует международным стандартам. Мы не собираемся это менять, нет такой задачи", — добавил министр.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы и 3 октября его одобрил Совет Федерации. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ Владимира Путина и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.