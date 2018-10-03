Премию ТЭФИ за лучший телепроект о спорте получил "Ледниковый период. Дети"

Продюсер шоу Ледниковый период. Дети Илья Авербух с призом в номинации Телевизионный проект о спорте на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2018

Продюсер шоу Ледниковый период. Дети Илья Авербух с призом в номинации Телевизионный проект о спорте на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лучшим телевизионным проектом о спорте в 2018 году, по версии ТЭФИ, стала программа "Ледниковый период. Дети" (Первый канал), передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения лауреатов индустриальной телевизионной премии.

На это звание также претендовали программы "Мое родное. Спорт" (Пятый канал), "Тотальный футбол" (Матч ТВ), "Вэлкам ту Раша" (Матч ТВ), "Команда на прокачку" (Матч ТВ) и "Футбольное столетие" (Матч ТВ).

Лучшей ведущей спортивной программы жюри признало Татьяну Тарасову, которая комментировала Олимпийские игры 2018 года (женское фигурное катание, произвольная программа) на Первом канале.

"Я горжусь, что я среди вас… спасибо вам большое", — сказала Тарасова, принимая награду.

Лучшим дневным сериалом стала "Улица" (ТНТ). В номинации "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" премию ТЭФИ получила программа "Белки — Танцы" (Первый канал).

Торжественная церемония проходит в среду в Московском театре мюзикла.