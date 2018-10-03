Медведев заявил о важности модернизации домов культуры и сельских клубов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Работу по модернизации сельских клубов и домов культуры необходимо продолжать, сказал премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Надо признать, что предстоит ещё большая работа. Дома культуры, сельские клубы были просто уничтожены за несколько десятилетий. В какой-то момент казалось, что это все из прошлого, что это никому не нужно. Что это все формально, какая-то пропаганда или все это коряво и кустарно. На самом деле, это просто место встречи сельской молодёжи и более зрелых людей, только нужно делать это уже по-другому", — сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Он отметил, что в прошлом году было модернизировано 1876 домов культуры и сельских клубов.

"Эту работу надо обязательно продолжить: и по обновлению материально-технической базы, и в некоторых случаях по созданию новых объектов. Надеюсь, что она будет продолжена и в текущем и в будущем периоде", — добавил премьер-министр.