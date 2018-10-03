Цивилев предложил закрепить за Кемеровской областью название "Кузбасс"

КЕМЕРОВО, 3 окт — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил обсудить идею законодательно закрепить за регионом название "Кузбасс" и призвал местных жителей высказаться по этому поводу на его личном сайте и других интернет-площадках, сообщает региональная администрация.

По данным властей, впервые сокращенное название Кузнецкого угольного бассейна "Кузбасс" было использовано в 1842 году русским ученым, известным геологом Петром Чихачевым. По поручению императора Николая I он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. С тех пор слово "Кузбасс" прочно вошло в обиход местных жителей и в соседних территориях.

"Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с предложением обсудить инициативу сделать равнозначным на всех уровнях два термина: "Кемеровская область" и "Кузбасс", — говорится в сообщении. Отмечается, что название "Кемеровская область" появилось в 1943 году, когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный регион. Во всех документах употребляется название "Кемеровская область", но на неофициальном уровне более популярным и употребительным остается слово "Кузбасс".

"Вижу, насколько высока популярность названия "Кузбасс". Оно гораздо созвучнее и ближе жителям. При этом слово "Кузбасс" характеризует и нашу экономику. Мы лидеры угольной отрасли России. Мы одни из лидеров металлургии. Поэтому предлагаю сделать юридически равными оба названия: "Кемеровская область" и "Кузбасс". По-моему, это будет справедливо", — цитирует слова Цивилева его пресс-служба.

Высказать отношение к этой инициативе и проголосовать можно на персональном сайте губернатора sergeytsivilev.ru, а также на других официальных сайтах Кемеровской области.

"Если большинство кузбассовцев поддержат эту инициативу, будем обращаться в областной Совет народных депутатов с предложением внести изменения в устав Кемеровской области. А затем обратимся к президенту России, чтобы он своим указом внес соответствующие изменения в статью 65 Конституции РФ", — говорится в обращении губернатора.