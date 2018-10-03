ФАС не поддержит запрет рекламы безалкогольного пива на телевидении

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержит законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива на телевидении, заявила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина на конференции "День бренда".

О подготовке такого законопроекта в ходе конференции рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. "Одна из инициатив, которая в ближайшее время в РФ будет, это полный запрет рекламы безалкогольного пива. Мы уже в Государственной думе об этом говорили неоднократно, сейчас обсуждаем на разных площадках, как правильно это сделать. Не то, что делать или не делать, это уже вопрос решенный, это в общем-то будет сделано, вопрос — как", — сказал он. Депутат полагает, что это будет способствовать снижению потребления алкоголя в России.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин ранее на конференции заявил, что министерство не поддержит инициативу депутатов Госдумы о запрете рекламы безалкогольного пива.

В ФАС также не поддерживают инициативу депутатов.

"Я думаю, что ФАС не будет также поддерживать законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Это не алкогольная продукция, этот напиток может быть приравнен к любому другому безалкогольному напитку — соку, кефиру и так далее. Вводить запрет только на основании того, что в названии содержится слово "пиво"? Наверно, это проблема не рекламы и не напитка, сколько восприятия этого напитка людьми или теми, кто предлагает эти запреты. Я не понимаю, зачем вводить запреты на рекламу товаров, которые не наносят вреда", — сказала Никитина.