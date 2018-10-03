RT Arabic преодолел миллиард просмотров на YouTube

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Телеканал RT Arabic первым среди иностранных для арабского региона новостных телеканалов получил миллиард просмотров на YouTube, сообщается на сайте телеканала RT.

"Телеканал RT Arabic первым среди иностранных для арабского региона новостных телеканалов преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube, оставив позади арабоязычные версии CNN, BBC, DW и других международных каналов", — говорится в сообщении.

Руководитель RT Arabic Майя Манна заявила, что "такой результат говорит о том, что контент RT вызывает больше доверия, чем материалы наших конкурентов из числа международных каналов". Она также поблагодарила зрителей, для которых RT Arabic остаётся главным источником информации.

Отмечается, что RT Arabic по количеству просмотров на YouTube обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов: CNN Arabic, DW Arabic, Sky News, BBC, Euronews и других.

Среди наиболее популярных материалов RT на арабском — видеорепортаж об иракских женщинах, вооружившихся для защиты своих домов, кадры задержания сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в иракском городе Мосуле, интервью с судьёй, который возглавлял судебные заседания над Саддамом Хусейном и был непосредственным свидетелем его казни, а также документальный фильм о сохранившейся до наших дней традиции похищать невест в Киргизии.

Сайт RT Arabic, по данным аналитического портала SimilarWeb, уже в течение шести месяцев подряд удерживает первое место по числу посещений, а также три месяца подряд лидирует по числу уникальных посетителей среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов, в том числе Al Jazeera и Al Arabiya.

В Facebook число подписчиков RT Arabic уже превысило 14 миллионов, что больше аналогичного показателя арабоязычных версий у других международных СМИ, в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24 и Euronews.

*Террористическая организация, запрещенная в России