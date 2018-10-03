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Общество

Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году‍

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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году: в новогодние праздники россияне будут отдыхать десять дней подряд, в мае — дважды по несколько дней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Зевающая собака
© Depositphotos / Damedeeso
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Как следует из документа, выходные дни пятое и шестое января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на второе, третье и десятое мая.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по восьмое января. На День защитника Отечества нерабочими будут два дня — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — три: с восьмого по десятое марта. В мае россиян ждут пятидневные каникулы — с первого по пятое мая, а затем еще четыре выходных дня в честь Дня Победы — с девятого по 12 мая.

Выходным также будет День России — 12 июня, а на День народного единства выпадают три дня отдыха — со второго по четвертое ноября.

"Число нерабочих дней надо сократить"

Как считает советник Института современного развития Никита Масленников, число нерабочих праздничных дней слишком велико и препятствует росту экономики страны, поэтому его следует сократить вдвое.

"Здесь есть вопросы очень серьезные. <…> Но это одна из точек зрения, и я так понимаю, не слишком популярная", — сказал он.

По его словам, эта тема требует серьезного обсуждения.

"Мы слишком расточительны в своем времени, которого у нас не так много для того, чтобы обеспечить хотя бы через три года рост (ВВП. — Прим. ред.) около 3%, о котором сегодня говорил премьер в правительстве. Если мы этого не добьемся, мы можем экономически опоздать, потому что весь остальной… мир резко уйдет вперед, а мы так и останемся в своем полутора- двухпроцентном гетто", — отметил эксперт.

По мнению Масленникова, россияне чересчур много отдыхают и расслабляются.

Мужчина просыпается после сна
© Fotolia / Yuri Arcurs
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"Вместе с тем наши задачи, в том числе национальные цели до 2024 года требуют гораздо большей собранности, ответственности, целеустремленности. Причем ладно бы это были какие-то праздники отраслевые, общезначимые, такие, как День защитника Отечества, даже День материнства и детства и прочие, но когда у нас превращается уже в декады — в январскую и майскую — это уже становится национальным спортом", — добавил он.

Добрая семейная традиция

В свою очередь, глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский выразил противоположное мнение: нужно сохранить продолжительные новогодние выходные для россиян.

"Многовато, конечно, но с детьми что делать? Новогодние праздники уже стали доброй традицией, каникулами с семейным укладом", — сказал Рязанский РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что люди уже привыкли что-то планировать в рамках новогодних выходных — семейный отдых, поездки к родным и так далее.

"Если родители раньше выйдут на работу, тогда нужно организовывать больше мест отдыха для детей. Поскольку ребята, оставшиеся без внимания родителей, — это не безопасно", — сказал сенатор.

Его поддержал коллега Игорь Фомин. Он заявил, что нет прямой зависимости производительности труда от праздничных каникул.

"Подход, при котором производительность труда определяется, исходя из продолжительности рабочего времени, — якобы чем меньше люди будут отдыхать, тем выше будет производительность, — это устаревший подход", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По словам сенатора, для повышения производительности нужно развивать современные технологии.

"Некоторые говорят, что для повышения производительности нужно уменьшить количество праздников, увеличить продолжительность рабочего дня — мне кажется, это неправильно", — заключил Фомин.

Проект календаря праздничных дней в 2019 году
© РИА Новости, Инфографика
Календарь праздничных дней в 2019 году
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Василий Семяков
росту экономики препятствует некомпетентное правительство, а не выходные дни...
15:38
03.10.2018
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Амон
Для высокой производительности надо не праздники по фэншую переставлять, а создавать положительные условия для развития экономики и всего, что с этим связано.
14:54
03.10.2018
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