Совфед ратифицировал конвенцию МОТ о соцобеспечении граждан

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду ратифицировали конвенцию Международной организации труда, определяющую размер пенсий и порядок соцобеспечения граждан.

Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения была принята на 35-й сессии Генеральной конференции МОТ 28 июня 1952 года в Женеве. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств. Она предусматривает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

В соответствии с требованиями конвенции Минтрудом РФ разработана методика расчета коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. В пояснительной записке отмечается, что "эта методика соответствует юридическим обязательствам, которые планирует взять на себя Россия в связи с участием в конвенции".

Конвенция охватывает все основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законом об изменениях в пенсионном законодательстве.