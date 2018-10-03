Змей, найденных в Москве в разное время, передадут в зоопарк

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пятнадцать змей, в числе которых удавы и полозы, найденные жителями Москвы в разное время, передадут из Центра передержки в зоопарк в Костромской области, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования в среду.

"В День защиты животных 4 октября змей из Центра передержки передадут в зоопарк в Костромской области. Всего в эколого-биологический центр "Следово" им. Ю. И. Карвацкого Костромской области специалисты Центра передержки департамента природопользования передадут 15 змей: удава и полозов. Змеи поступили в Центр передержки животных "Простар+" в разное время и при разных обстоятельствах", — сообщили в департаменте.

Так, одного удава длиной около 3 метров в марте этого года обнаружили сотрудники Лефортовской межрайонной прокуратуры столицы в подсобном помещении хостела "Луна" на Волгоградском проспекте. Прокуратурой были вынесены два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) в отношении юридического (ООО "Луна") и должностного лица.

По результатам рассмотрения судом были вынесены решения о назначении административного наказания в отношении юридического лица – штраф в размере 500 тысяч рублей, должностного лица – штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией, рассказали в пресс-службе.

"Что касается других змей, то они поступали в Центр передержки по сообщениям граждан на общегородскую "горячую линию", — добавили в ведомстве.