МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пятнадцать змей, в числе которых удавы и полозы, найденные жителями Москвы в разное время, передадут из Центра передержки в зоопарк в Костромской области, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования в среду.
Так, одного удава длиной около 3 метров в марте этого года обнаружили сотрудники Лефортовской межрайонной прокуратуры столицы в подсобном помещении хостела "Луна" на Волгоградском проспекте. Прокуратурой были вынесены два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) в отношении юридического (ООО "Луна") и должностного лица.
По результатам рассмотрения судом были вынесены решения о назначении административного наказания в отношении юридического лица – штраф в размере 500 тысяч рублей, должностного лица – штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией, рассказали в пресс-службе.
"Что касается других змей, то они поступали в Центр передержки по сообщениям граждан на общегородскую "горячую линию", — добавили в ведомстве.