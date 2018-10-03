В Госдуме рассказали о возможном пересмотре дел осужденных по 282 статье

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Уголовные дела осужденных по статье 282 УК РФ после принятия президентского закона о ее смягчении, скорее всего, будут пересмотрены, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282 статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не обладает информацией о возможности амнистии осужденных по статье 282.

"Если говорить об Уголовном кодексе, то в случае смягчения наказания, соответственно, могут быть пересмотрены и действующие приговоры, в частности, пределы, до которых смягчается наказание. Я думаю, что и уголовные дела будут пересмотрены в отношении тех лиц, которые отбывают наказание", — заявил РИА Новости Емельянов.

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.