Экс-глава Липецкой области поблагодарил "недругов"

ВОРОНЕЖ, 3 окт — РИА Новости. Ушедший в отставку после 20 лет руководства Липецкой областью Олег Королев поблагодарил своих недругов, которые помогали ему сохранять боевую форму.

Королев, полномочия которого истекали в 2019 году, во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переводе на другую работу. Временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области был назначен Игорь Артамонов.

Уходя с поста главы,благодарю за совместную работу и поддержку всех, с кем творили нашу часть Истории области (26 лет)! Спасибо! Недругам-тоже! Ваши укусы помогают мне сохранять боевую форму…Господь!Даруй процветания и счастья липчанам и России!Быть Добру! — Олег Королев (@Korolev_O_P) 3 октября 2018 г.

​Заявление об отставке Королева было встречено в регионе неоднозначно. Так, представители ЛДПР и КПРФ заявили, что ему "давно пора", в области от него устали, "при нем социально-экономическая политика в регионе пришла в негодность".

"Уходя с поста главы, благодарю за совместную работу и поддержку всех, с кем творили нашу часть истории области (26 лет)! Спасибо! Недругам — тоже! Ваши укусы помогают мне сохранять боевую форму… Господь! Даруй процветания и счастья липчанам и России!" — написал Королев в Twitter.

Королеву 66 лет, он возглавлял администрацию Липецкой области с 1998 года, до этого шесть лет был председателем областного совета депутатов.