На горе Клементьева под Коктебелем создадут Патриотический центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Многофункциональный патриотический центр с музеем российской авиации под открытым небом создадут на горе Клементьева под Коктебелем, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Гора Клементьева является крупнейшим на территории бывшего СССР центром планерного спорта и считается колыбелью советского планеризма.

"Мы помним, что разные были ситуации, иногда очень странные, инвестпроекты рассматривались с этой территорией. Все это удалось остановить и сохранить гору Клементьева. Теперь там будет именно авиационное будущее, будущее всего того, что связано с патриотическими движениями. Гора Клементьева останется колыбелью российской авиации. Там будут музейные, тренировочные, научно-исследовательские комплексы", — сказал Волченко журналистам.

Созданием патриотического центра, который в том числе сосредоточится на развитии легкой авиации, займется крымское отделение ДОСААФ России при содействии министерства курортов и туризма республики. Соответствующее соглашение уже подписано между ведомствами.

По словам министра, в рамках патриотического центра планируется создать музей авиации под открытым небом. "Это будет уникальный объект на территории России, который точно станет одним из магнитов и еще одной точкой притяжения", — подчеркнул он.

Гора Клементьева знаменита тем, что на ее склонах постоянно возникают мощные восходящие воздушные потоки. В селе Отважное возле горы во времена СССР работала Высшая летная планерная школа, в которой начинали свой путь будущие авиаконструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.

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