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Общество

Путин предложил смягчить уголовное наказание по статье об экстремизме

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса. Так, согласно законопроекту, уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский призвал полностью отменить 282 статью УК РФ
В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не привлекавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

Отмечается, что эта инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Госдума рассмотрит поправки 8 октября.

По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме заводят именно за публикации в интернете. Так, в прошлом году Сети касались 75% дел по этой статье.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018-го завели сотни уголовных дел по этому составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, опубликованные в соцсети.

"Административная преюдиция недопустима"

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала проект о смягчении 282-й статьи УК
Депутат Юрий Синельщиков заявил, что в целом поддерживает инициативу президента, но выступает против административной преюдиции.

"То есть совершил административный проступок и потом снова за административный проступок тебя привлекут. Это нехорошее явление. Это повторное совершение административного проступка, которое перерастает в уголовное преступление — такая практика была осуждена в начале 90-х годов совершенно правильно", — заявил он.

По словам парламентария, "главная беда" на практике заключается в том, что первый проступок не расследуется в уголовно-правовом порядке — в административном порядке дается оценка человеку.

"Когда совершается второй проступок, первый не расследуется, берется все на веру. Этот упрощенный порядок ложится в основу приговора. Это нельзя делать", — заключил Синельщиков.

"За мысли наказывать нельзя"

Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В ГД надеются, что смягчение 282 статьи УК прекратит наказания за репосты
В свою очередь, партнер юридической компании Polegis Сергей Кормилицин заявил, что уголовная ответственность по статье об экстремизме — во многих случаях чрезмерное наказание, ее следует применять для вопиющих случаев, когда кто-то действительно нарушает права человека.

По его словам, следственные органы и судьи должны тщательнее расследовать и рассматривать такие дела.

"Нужно смотреть, действительно ли здесь есть состав правонарушения, действительно ли это преступление, а не какое-то волеизъявление человека, его мысли, за которые наказывать в принципе нельзя", — считает юрист

Кормилицын отметил, что есть случаи, когда человека наказывали за его мысли, а не фактически совершенное преступление.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. 2 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: идея президента прекратит шквал никому не нужных уголовных дел
"По сути дела, картинкой может быть мысль другого человека. А тому, кто поставил лайк, может быть, нравится эта мысль, но он ничего не сделал, экстремизма в его действиях нет, но человека за это сажают", — добавил он.

Подходит для стабильного общества

Как считает завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ, профессор Леонид Головко, частичная декриминализация 282-й статьи позволит разграничить реальный экстремизм и действия в социальных сетях, которые не несут общественной опасности.

По мнению эксперта, частичная декриминализация данной статьи ориентирована на абсолютно стабильную ситуацию в обществе.

"Предполагаю, в случае нестабильности ситуации, межнациональных, межрелигиозных столкновений, которые вспыхивали в нашей истории последние 30 лет, наверное, будет предложено какое-то иное решение, потому что при тревожных ситуациях нужно действовать оперативно", — подчеркнул он и добавил, что декриминализация рискованна там, где есть призывы к реальным погромам.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков прокомментировал возможность амнистии осужденных по 282 статье

Mail.Ru поддержал

В Mail.Ru Group поддержали законопроект. В компании выразили готовность стать площадкой для привлечения общественной экспертизы по вопросу декриминализации действий пользователей в интернете.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор интернет-компании Борис Добродеев, эта президентская инициатива — важный сигнал для реализации необходимых изменений как в законодательстве, так и в правоприменительной практике.

"Декриминализация действий пользователей, совершенных в интернете, отвечает интересам российской интернет-индустрии", — сказал он.

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