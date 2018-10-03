Нижегородский губернатор назначил и.о. министра культуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил руководителя управления госохраны объектов культурного наследия региона Надежду Преподобную исполняющей обязанности министра культуры региона, сообщает пресс-служба облправительства.

Никитин, победивший 9 сентября на губернаторских выборах, 26 сентября вступил в должность и отправил в отставку правительство региона. До момента формирования нового состава правительства заместители губернатора и министры работают в статусе исполняющих обязанности.

Отбор на пост министра культуры проходил в рамках инициированной Никитиным региональной программы "Команда правительства", которая стартовала в мае 2018 года. Заочный этап прошли 245 человек. Дойти до очного этапа конкурса на пост министра культуры удалось 35 претендентам. По результатам защиты программ экспертной комиссией были отобраны 11 человек.

"Пять кандидатов — директор нижегородского цирка Инна Ванькина, заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор музея имени Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева — получили максимальную оценку экспертов и были рекомендованы губернатору как наиболее достойные для назначения на пост министра культуры. Никитин по итогам личного собеседования с каждым из пяти кандидатов принял решение назначить на пост руководителя министерства культуры Надежду Преподобную", — говорится в сообщении.

Глава региона поблагодарил всех участников конкурсного отбора, отметив, что у каждого из них есть свои сильные стороны.

"Путь, который прошли как претенденты на пост, так и члены экспертной комиссии, был очень сложным, но интересным. Каждый из нас получил новый опыт, а программа "Команда правительства" показала свою эффективность", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В правительстве региона отметили, что министерство культуры РФ планирует внедрить опыт Нижегородской области в проведении подобного конкурса в других регионах страны.

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