Mail.Ru Group поддерживает проект по смягчению статьи об экстремизме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Mail.Ru Group поддерживает законопроект, частично смягчающий статью Уголовного кодекса об экстремизме, компания готова стать площадкой для привлечения общественной экспертизы по вопросу декриминализации действий пользователей в интернете, сообщил РИА Новости генеральный директор интернет-компании Борис Добродеев.
"Поддержка президентом инициатив по декриминализации действий пользователей в социальных сетях — это важный сигнал для реализации необходимых изменений как в законодательстве, так и в правоприменительной практике. Декриминализация действий пользователей, совершенных в интернете, отвечает интересам российской интернет-индустрии. Мы поддерживаем данную инициативу и готовы сделать Mail.Ru Group площадкой для привлечения общественной экспертизы по данному вопросу", — сказал Добродеев.
По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.
Верховный суд РФ на пленуме 20 сентября акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в социальной сети.