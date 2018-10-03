Mail.Ru Group поддерживает проект по смягчению статьи об экстремизме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Mail.Ru Group поддерживает законопроект, частично смягчающий статью Уголовного кодекса об экстремизме, компания готова стать площадкой для привлечения общественной экспертизы по вопросу декриминализации действий пользователей в интернете, сообщил РИА Новости генеральный директор интернет-компании Борис Добродеев.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, смягчающий формулировки статьи УК РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

"Поддержка президентом инициатив по декриминализации действий пользователей в социальных сетях — это важный сигнал для реализации необходимых изменений как в законодательстве, так и в правоприменительной практике. Декриминализация действий пользователей, совершенных в интернете, отвечает интересам российской интернет-индустрии. Мы поддерживаем данную инициативу и готовы сделать Mail.Ru Group площадкой для привлечения общественной экспертизы по данному вопросу", — сказал Добродеев.

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.

Верховный суд РФ на пленуме 20 сентября акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в социальной сети.