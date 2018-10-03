БСК будет выпускать пищевую соду в новой упаковке

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Башкирская содовая компания запустила линию фасовки пищевой соды в картонные коробки массой 500 граммов, объем инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Башкирская содовая компания в рамках инвестиционной программы поэтапной модернизации производства запустила современную линию фасовки пищевой соды в картонные коробки массой 0,5 килограмма. Объем инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении БСК.

По словам первого заместителя гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, на производстве пищевой соды ведется крупномасштабная реконструкция, которая рассчитана на несколько этапов. Летом был реализован проект по фасовке пищевой соды в FFS-мешки по 25 и 40 килограммов, следующий этап — 500-граммовая упаковка.

"В ближайшее время начнется монтаж второй линии. Новую упаковку обязательно оценят наши потребители: удобный клапан и отсутствие просыпания продукта при сохранении качества и знаменитого дизайна всем известной желто-оранжевой пачки", — приводятся в сообщении слова Давыдова.

© Фото : БСК Новая упаковка пищевой соды БСК © Фото : БСК Новая упаковка пищевой соды БСК

Компания планирует расширить рынки сбыта благодаря новой упаковке, сода в оранжевой пачке уже продается в Германии, Литве, ОАЭ, Китае, география поставок растет.

Реконструкция упаковочного оборудования пищевой соды будет завершена в декабре 2018 года.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.