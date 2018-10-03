Челябинск получит 20 млн рублей на решение проблем с вывозом мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Борис Дубровский дополнительно направил 20 миллионов рублей из бюджета области Челябинску для решения проблемы вывоза мусора с контейнерных площадок, сообщила пресс-служба главы региона.

С 11 сентября в Челябинске закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года. Теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, после закрытия свалки 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор. В Челябинске действует режим чрезвычайной ситуации, власти города направили 14 миллионов рублей на вывоз мусора, также по решению губернатора из областного бюджета было направлено более 88 миллионов на решение данных проблем.

"Решением губернатора Челябинской области к ранее выделенным средствам городским властям будет дополнительно предоставлено 20 миллионов рублей для устранения проблем с вывозом мусора в Челябинске. Кроме того, к работе будет привлечено еще 20 автомобилей и несколько погрузчиков", — говорится в сообщении.

Также губернатор потребовал усилить координацию действий всех перевозчиков, задействованных на вывозе мусора из города, а также наладить более эффективную деятельность в ночное время. Кроме того, главному управлению по труду и занятости региона поставлена задача в оперативном порядке ликвидировать дефицит в водителях категории "С" для управления мусоровозами, добавляется в сообщении.

По словам Дубровского, в настоящее время фактически в антикризисном режиме ведется перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города. "Ряд аффилированных и сегодня уже можно сказать недобросовестных перевозчиков отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что и привело к накоплению отходов… Ситуация переломлена, но остается сложной. Поставлена задача мобилизовать все ресурсы для того, чтобы закрепить положительную динамику и полностью устранить проблему", — цитирует пресс-служба слова Дубровского.

По данным пресс-службы, во вторник губернатор посетил отдельные дворы Курчатовского и Калининского районов Челябинска, лично оценил состояние дел с вывозом мусора. Маршрут был выбран на основании обращений граждан, дозвонившихся в правительство Челябинской области и обративших внимание на несвоевременное и некачественное предоставление услуги по вывозу мусора.

Ранее прокурорская проверка выявила более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок в Челябинске из-за длительного невывоза отходов. Челябинское управление ФАС пообещало изучить действия местных перевозчиков на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением.

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