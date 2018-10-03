Пассажиры парома на Балтике, где произошел взрыв, могут просить компенсацию

ВИЛЬНЮС, 3 окт — РИА Новости. Пассажиры грузопассажирского парома Regina Seaways, который потерпел бедствие в Балтийском море, после выявления причин ЧП могут претендовать на получение компенсаций, сообщил РИА Новости в среду представитель по общественным связям компании DFDS Seaways Вайдас Клумбис.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах Балтийского моря в 135 километрах от Калининграда. Спасательную операцию координирует калининградская спасательная служба. Позднее представители компании заявили, что пожара не было, произошло задымление машинного отделения. Паром направлялся из немецкого Киля в литовскую Клайпеду.

"Мы рекомендуем пассажирам, если у них есть претензии, обращаться в компанию за получением компенсации, однако перед этим необходимо установить причины аварии. В настоящий момент техническая служба разбирается в причинах инцидента с двигателем", — сказал Клумбис.

По его словам, расследование может растянуться на месяц, а пассажиры парома, прибывшие в порт Клайпеды в 22.30 (совпадает с мск) во вторник, не выражали жалоб и претензий.

"Работа была проведена профессионально. Мы довольны работой команды парома", — добавил он.

Спасательную операцию координировала калининградская спасательная служба. На место происшествия были направлены вертолет ВВС Литвы, который провел первичную разведку, кроме того, на выполнение спасательной операции направились три корабля ВМС балтийской республики. Во вторник вечером паром прибыл в Клайпедский порт.