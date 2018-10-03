В Госдуме прокомментировали предложение о смягчении статьи об экстремизме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что в целом поддерживает инициативу президента о смягчении уголовного наказания по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды", но выступает против административной преюдиции.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

"Это не совсем мне, честно говоря, нравится, потому что опять речь идет о так называемой административной преюдиции. То есть совершил административный проступок и потом снова за административный проступок тебя привлекут. Это нехорошее явление. Это повторное совершение административного проступка, которое перерастает в уголовное преступление — такая практика была осуждена в начале 90-х годов совершенно правильно", — заявил РИА Новости Синельщиков.

По словам парламентария, "главная беда" на практике в том, что первый проступок не расследуется в уголовно-правовом порядке — в административном порядке дается оценка человеку.

"Когда совершается второй проступок, первый не расследуется, берется все на веру. Этот упрощенный порядок ложится в основу приговора. Это нельзя делать", — отметил депутат.