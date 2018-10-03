В Москве вдвое увеличат число видеокамер на автобусах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Число установленных на автобусах камер, фиксирующих нарушения на московских дорогах, увеличат в два раза в течение следующего года, заявил в среду заммэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"У нас более ста таких камер (установленных на автобусах — ред.). Это количество будет увеличено почти в два раза в течение следующего года", — сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, становится больше и камер, фиксирующих нарушения на выделенных полосах московских дорог.

"Мы объявили несколько конкурсов на аренду дополнительного количества камер. В первую очередь, эти камеры будут установлены на выделенные полосы", — добавил заммэра.