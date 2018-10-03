В метро Москвы на 70% сократят рекламу

Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская

Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Количество рекламы в московском метрополитене сократят на 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро в среду.

"Московский метрополитен начнет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах, уменьшив количество рекламных мест на 70%. По пожеланиям пассажиров теперь будет полностью исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций, — сообщили в пресс-службе.

Теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах.

"Встретить ее можно будет только в поездах и в специальных лайтбоксах в межстанционных переходах. Важно, что лайтбоксы – это носители с дополнительной подсветкой, и их использование в рекламе повысит общую освещенность пассажирской зоны", — пояснили в подземке.

В пресс-службе отметили, что сейчас дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.

"Они будут органично вписываться в дизайн станций, которые украсят московское метро и порадуют пассажиров", — подчеркнули в метрополитене.

Также в пресс-службе подчеркнули, что метро будет продавать рекламу самостоятельно, что "позволит сделать распределение рекламных мест открытым, прозрачным и удобным для рекламодателей".