В метро Москвы на 70% сократят рекламу

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Количество рекламы в московском метрополитене сократят на 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро в среду.
Теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах.
"Встретить ее можно будет только в поездах и в специальных лайтбоксах в межстанционных переходах. Важно, что лайтбоксы – это носители с дополнительной подсветкой, и их использование в рекламе повысит общую освещенность пассажирской зоны", — пояснили в подземке.
В пресс-службе отметили, что сейчас дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.
"Они будут органично вписываться в дизайн станций, которые украсят московское метро и порадуют пассажиров", — подчеркнули в метрополитене.
Также в пресс-службе подчеркнули, что метро будет продавать рекламу самостоятельно, что "позволит сделать распределение рекламных мест открытым, прозрачным и удобным для рекламодателей".