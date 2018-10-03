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Общество

Путин поручил профинансировать пенсионные изменения

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что бюджет не получит никакого дохода от изменений пенсионной системы и поручил правительству найти средства на внесенные главой государства поправки.

Пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совфеде рекомендовали одобрить закон о пенсионных изменениях

Путин отметил, что при планировании пенсионных изменений правительство исходило из того, что в течение нескольких лет будет положительный финансовый результат от этих мероприятий. "Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки — в каком объеме?" — задал он вопрос вице-премьеру Антону Силуанову.

Силуанов в ответ сообщил о планах Минфина увеличивать трансферты Пенсионному фонду. Объем этих дополнительных средств в первое время составит порядка 100 миллиардов рублей, а в целом внесение президентских поправок потребует более 500 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет.

Пенсии выше инфляции — национальная задача

Пенсионный фонд России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пенсии станут капиталом. Готовится новый этап пенсионных изменений
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее рассказал, на что будут направлены средства, полученные в результате принимаемых мер по изменению пенсионной системы.

"Одна из наших задач — это рост пенсий выше инфляций, что является также национальной целью", — сказал Медведев на заседании правительства.

Ранее Силуанов сообщил, что правительство планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7 процентов, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.

Цель совершенствования пенсионной системы

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Топилин не ждет всплеска безработицы после повышения пенсионного возраста
Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФР) будет увеличиваться, если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, при этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, заявил ранее РИА Новости председатель правления ПФР Антон Дроздов.

"Если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета Пенсионного фонда. При этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, и их покупательная способность будет постоянно снижаться", — сказал он.

Госдума 27 сентября одобрила в третьем, заключительном, чтении законопроект об изменении пенсионного возраста с учетом всех президентских поправок.

В конце августа Владимир Путин выступил с инициативами, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, планируется, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет вместо предложенных ранее 63-х. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, также без изменений останутся условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится ответственность.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
© РИА Новости, Инфографика
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Предложения Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vip777
" Президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что бюджет не получит никакого дохода от изменений пенсионной системы." Так не лучше ли отказаться, пока не поздно от этой антинародной реформы. А в место этого ввести наказания за неофициальное трудоустройство и зарплаты в конвертах. Сразу же процент трудящихся по отношению к пенсионерам вырастет в разы. Хотя о чем это я, ведь лучше залезть в народный карман чем свой.
06:15
03.10.2018
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