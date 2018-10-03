В ГД подготовили пакет проектов по борьбе с продажей "веселящего газа"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") подготовила пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.

Три законопроекта будут внесены в Госдуму в ближайшее время. Изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе". Также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".

"Законопроект предлагает запретить производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, распределение в целях сбыта, либо сбыт, пропаганду употребления (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), распространение информации, содержащей предложения о сбыте закиси азота для ее использования только не по назначению (не в медицинских, промышленных, технических целях)", — говорится в пояснительной записке проекта закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ", который находится в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в документе, проект, устанавливающий правила оборота закиси азота и ее использования, не создаст препятствий к использованию закиси по назначению (медицинских, промышленных, технических целях), но позволит надзорным органам своевременно и эффективно применить необходимые меры пресечения распространения газа для ее употребления не по назначению (как средства развлечения).

Автор инициативы также предлагает дополнить положения КоАП РФ статьей 6.13.1 "Пропаганда закиси азота". "В целях недопущения употребления закиси азота не по назначению, а также повышению эффективности действий правоохранительных органов по противодействию оборота препарата для его использования не по назначению, предлагается установить административную ответственность за рекламу или популяризацию закиси азота в качестве средства развлечения (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", — говорится в тексте законопроекта, который находится в распоряжении РИА Новости.

Так, за пропаганду либо незаконную рекламу закиси азота предлагается ввести штраф на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования; на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования либо приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

Кроме того, предлагается в законе "О рекламе" дополнить статью 7 пунктом 10 "закиси азота для ее использования не в медицинских, промышленных или технических целях", согласно которому вводится запрет не только на нецелевой оборот закиси азота, но и на рекламу (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), а также популяризацию "веселящего газа" как средства развлечения.