В ГД подготовили пакет проектов по борьбе с продажей "веселящего газа"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") подготовила пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
Три законопроекта будут внесены в Госдуму в ближайшее время. Изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе". Также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".
"Законопроект предлагает запретить производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, распределение в целях сбыта, либо сбыт, пропаганду употребления (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), распространение информации, содержащей предложения о сбыте закиси азота для ее использования только не по назначению (не в медицинских, промышленных, технических целях)", — говорится в пояснительной записке проекта закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ", который находится в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в документе, проект, устанавливающий правила оборота закиси азота и ее использования, не создаст препятствий к использованию закиси по назначению (медицинских, промышленных, технических целях), но позволит надзорным органам своевременно и эффективно применить необходимые меры пресечения распространения газа для ее употребления не по назначению (как средства развлечения).
Так, за пропаганду либо незаконную рекламу закиси азота предлагается ввести штраф на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования; на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования либо приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.
Кроме того, предлагается в законе "О рекламе" дополнить статью 7 пунктом 10 "закиси азота для ее использования не в медицинских, промышленных или технических целях", согласно которому вводится запрет не только на нецелевой оборот закиси азота, но и на рекламу (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), а также популяризацию "веселящего газа" как средства развлечения.