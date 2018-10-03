"Ромир": россияне активно используют скидочные и накопительные карты

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Большинство россиян владеют скидочными и накопительными картами и активно ими пользуются, чаще всего в магазинах их предъявляют покупатели в возрасте от 30 до 50 лет, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Три четверти россиян (75%) владеют скидочными и накопительными картами торговых сетей. Регулярно же пользуются ими 72% потребителей. Причём около трети покупателей используют во время повседневного шопинга и скидочные карты, и накопительные", — отмечается в исследовании.

Данные исследования основываются на материалах скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах. Участники панели сканировали штрих-коды всех купленных товаров, которые они приносили домой. Данные в онлайн-режиме поступали в базу данных скан-панели и автоматически обрабатывались.

Согласно данным исследования, почти каждый четвёртый российский покупатель (23%) имеет скидочные карты торговых сетей, а почти каждый пятый (19%) — накопительные. Оба вида карт есть у трети покупателей (33%). Об отсутствии каких-либо карт лояльности магазинов заявили 25% респондентов.

При этом пользуются накопительными картами лишь 19% россиян, а скидочными – 21%. "Треть россиян (32%) пользуются сразу двумя видами карт лояльности клиентов — дающими баллы и предоставляющими скидки. И чуть более четверти респондентов (28%) заявили, что вообще не пользуются подобными картами", — следует из документа.

Наибольшее число пользователей картами лояльности выявлено среди респондентов от 30 до 50 лет, а молодёжь меньше интересуется скидками в магазинах, отмечается в документе. "Наименее активно карты лояльности использует группа респондентов младше 20 лет – среди них об этом заявили около трети — 37%. Тогда как среди респондентов старше 50 лет карты постоянного клиента в магазинах предъявляют уже две трети из числа участников исследования (68%). Самые активные пользователи карт лояльности – потребители в возрасте от 30 до 50 лет – используют бонусные и накопительные карты в 80% случаев", — говорится в исследовании.

Вместе с этим, женщины в вопросе карточной лояльности более активны, чем мужчины. "Отметим, что больший интерес к накоплению скидок и баллов демонстрируют женщины. Картами лояльности обоих видов пользуются 38% женщин и 25% мужчин. Наоборот, мужчины вдвое реже, чем женщины, не пользуются никакими картами — 19% против 39%", — сообщается в документе.

При этом карты со скидками сильный пол использует чаще — 20% мужчин против 18% женщин.