Путин подписал закон о наказании за отказ опровергать ложную информацию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации, соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Данный закон был принят Государственной думой 20 сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации 26 сентября 2018 года.

Закон предусматривает изменения в статье 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Оно предполагает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа.

Закон предлагает наказание — штрафы до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев, или лишение свободы до одного года.

Также внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.

Введен штраф для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Как отмечается, при невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан предлагается установить в размере 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, также предусматривается административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов, для юрлиц — штраф до 200 тысяч рублей.