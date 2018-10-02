Бюджет России обеспечит повышенную индексацию пенсий, заявил Силуанов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минфин России предусмотрел финансирование увеличения пенсий и обязательств, возникающих с учетом президентских поправок в законопроект об изменении пенсионного законодательства, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В ходе встречи с членами кабмина президент РФ Владимир Путин заявил, что при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что в течение нескольких лет будет положительный финансовый результат от этих мероприятий. "Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки — в каком объеме?" — сказал он.

"Мы действительно не предусматриваем каких-либо дополнительных источников от тех изменений, которые внесены в пенсионное законодательство, а наоборот даже будем увеличивать трансферт Пенсионному фонду. Общий объем увеличения трансферта в первые годы составит порядка 100 миллиардов рублей. Мы дополнительно передадим (эти средства — ред.) Пенсионному фонду для того, чтобы он смог обеспечить те задачи, которые были поставлены по повышенной индексации пенсий", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос президента.

"Те поправки, которые были внесены в ходе обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях в Государственной думе, требуют дополнительно выделения ресурсов — более 500 миллиардов рублей…. В объеме трансферта, который по-прежнему сохраняется из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда, эти средства учтены", — продолжил он.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, ГД приняла в июле. Однако Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.