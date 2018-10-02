Киселев ответил на предложение Захаровой о брифинге МИД у него дома

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила еще раз провести брифинг МИД в Крыму, но на новом месте – в доме журналиста Дмитрия Киселева.

"На днях подумала, что давно не проводили мы брифингов в Крыму, и где бы это лучше сделать. В Симферополе были, в Севастополе были, в Ялте были, в Керчи были, в Артеке были. И тут вдруг натыкаюсь на разоблачение "тайной дачи" Дмитрия Киселева в Коктебеле. А, может, там-то и устроить выездной брифинг — прямо в "секретных хоромах"? Как вам идея? Раскулачим Дмитрия Киселева на wi-if и классный вид? Тем более темой очень заинтересовались американские пропагандисты через свои русскоязычные ресурсы. И их позовем. Пусть хоть раз увидят то, о чем пишут", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

На это Киселев ответил: "Добро пожаловать!"