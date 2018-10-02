Медведев рассказал о важности роста пенсий выше инфляции

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Все средства от решения вопросов в области пенсионного законодательства пойдут на рост пенсий россиян выше уровня инфляции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства.
"Одна из основных задач – это рост пенсий выше инфляции. Все деньги от тех решений, которые касаются пенсионного законодательства, пойдут именно на это направление. Кроме того, мы сделаем акцент на программе активного долголетия и защите прав работников предпенсионного возраста", — заявил он.
Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.
Госдума 27 сентября приняла в III чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, ГД приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет
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