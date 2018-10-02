В московском метро представили обновленную систему навигации

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новую масштабную систему навигации представили в московском метрополитене во вторник. В частности, будет увеличен шрифт на указателях и изменен их дизайн; при этом программа обновления будет реализована на основе пожеланий пассажиров, сказал журналистам первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"На станции "Пушкинская" с 1 по 7 октября временно размещены основные навигационные элементы с изменённым дизайном — разводящие платформенные указатели, показывающие направление движения поездов. На новых указателях специалисты увеличили размер шрифта почти на четверть — до 16%, и добавили ориентир "юг-север", — сказал Латыпов.

Кроме того, по его словам, на станции для оценки пассажиров в новом дизайне размещены и направляющие указатели, означающие переход на другую станцию. На них размещена информация о линии пересадки и конечных станциях, написанная соответствующим цветом.

Латыпов пояснил, что новая навигация не ограничивается внедрением новых указателей на платформах, среди нововведений, некоторыми из которых уже пользуются горожане — сенсорные панели информации, размещение карт местности на выходах, указатели пересадок на другие виды транспорта, указание сторон света, нумерация выходов, маршрутно-путевые полосы, новые увеличенные световые боксы, постепенная детализация информации, напольная навигация, наклейки на дверях станций и многие другие элементы. К примеру, до конца года на колоннах 119 станций метро появится более 600 вертикальных схем, которые подскажут пассажирам маршрут и станции, до которых следует поезд.

При этом замруководителя отметил, что из-за быстрого роста количества станций метро основные информационные элементы не могут оставаться неизменными, однако текущая программа обновления реализуется по согласованию с пассажирами. Так, на 50 станциях метро стартовал опрос москвичей и гостей города о новой навигации, включающий в себя вопросы о легкости считывания надписей, изменении во времени пути пассажира, а также о личных пожеланиях и запросах по видам навигации. Латыпов подчеркнул, что опрос будет проходить минимум два месяца — не только на станциях, но и через приложение "Метро Москвы" и электронную почту.

"Мы делаем систему вместе с пассажирами, и если где-то висит какой-то указатель, это не значит, что на этой станции ничего больше не будет повешено. Внедрение ещё не закончено и будет закончено только тогда, когда все пассажиры исчерпают свои аргументы в том, что можно ещё улучшить в системе навигации", — сказал он.

Также замруководителя рассказал о приложении "Метро Москвы", в котором, к примеру, появились указатели выходов в определенную сторону, кроме того, он сообщил о новых информационных элементах для маломобильных людей.

"Обновление — это постоянный процесс, через некоторое время у нас откроются ещё станции, и для каждой отдельной станции этот процесс может завершаться в своё время, так как с каждой станцией мы работаем индивидуально, принимая во внимание движение пассажиров, год постройки, ее архитектурные особенности", — заключил Латыпов. —0-