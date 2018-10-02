Прокуратура потребовала отменить приговор матери-одиночке под Саратовом

САРАТОВ, 2 окт — РИА Новости. Прокуратура Саратовской области обжаловала приговор матери-одиночке Ольге Журавлевой, которую суд признал виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице, и потребовала прекратить дело "в силу малозначительности", сообщила во вторник прокуратура региона.

По данным ведомства, с ноября 2017 года жительница села Ивантеевка Ольга Журавлева стала получать ежемесячное пособие по безработице, но по устной договоренности с сотрудниками местной пиццерии ее взяли на работу, где в начале текущего года она подрабатывала уборщицей, при этом во время регулярных посещений центра занятости женщина умалчивала об этом. Мировой судья 10 сентября приговорил Журавлеву к 120 часам обязательных работ, признав виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице.

Приговор суда в порядке апелляции обжаловала как прокуратура, так и осужденная.

"По поручению прокурора области… проведена дополнительная проверка законности и обоснованности вынесенного приговора с учетом доводов осужденной, размешенных в СМИ. По результатам прокуратурой области принято решение инициировать вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в силу малозначительности", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ход и результаты апелляционного рассмотрения дела находятся на контроле у прокурора области Сергея Филипенко.

Ранее в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области заявили РИА Новости, что служба занятости не просила привлечь к уголовной ответственности Журавлеву, а также в суде не заявляла требования о возмещении причиненного ущерба.