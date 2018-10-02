В Крыму вышел на линию информационный троллейбус МИА "Россия сегодня"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Первый брендированный троллейбус МИА "Россия сегодня" вышел на линию в Крыму, сообщил генеральный директор ГУП РК "Крымтроллейбус" Илья Прокопьев.

Троллейбус будет курсировать по маршруту Симферополь-Алушта-Ялта.

"Мы впервые запустили по нашей самой длинной в мире горной трассе первый информационный троллейбус с нашими партнерами МИА "Россия сегодня". Это делается для того, чтобы наши пассажиры, которые едут на Южный берег Крыма или обратно, получали достоверную и оперативную информацию от наших партнеров", — сказал РИА Новости Прокопьев.

Троллейбус раскрашен в фирменные цвета агентства, на нем размещены логотипы РИА Новости Крым и радиостанции "Спутник в Крыму". В ближайшее время на установленных в салоне мониторах будут транслировать новости. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-зарядки.

Прокопьев считает, что данный проект сможет улучшить имидж республики и общественного транспорта. "Я думаю, что от поездки на таком троллейбусе люди действительно будут получать удовольствие", — сказал Прокопьев.

Линия Симферополь-Алушта-Ялта – самый длинный в мире троллейбусный маршрут протяженностью 84 километра (от симферопольского аэропорта – 96 километров). Решение о строительстве этой линии было принято в 1958 году.

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