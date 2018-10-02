В Татарстане запустили арт-программу росписи городских зданий

КАЗАНЬ, 2 окт — РИА Новости. Уникальная для России пятилетняя паблик-арт-программа "Сказки о золотых яблоках" запущена в Альметьевске, где известные российские и зарубежные художники рисуют на жилых домах и городских промышленных объектах сюжеты об истории и жителях нефтяного края.

Проект реализуется Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) по инициативе и при поддержке компании "Татнефть". В основу проекта "Сказки о золотых яблоках" легла старинная татарская сказка о семи яблоках, повествующая о том, что дети, дом – наивысшая радость в жизни человека, большая, чем любые материальные ценности.

Сказки о золотых яблоках

"Сказки о золотых яблоках" — это уникальный для всей России проект, связанный с искусством в общественных пространствах, который позволит говорить об Альметьевске не только как о городе нефтяников, но и как о столице российского паблик-арта. Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на стену и соединенный общим велосипедным маршрутом", — сообщили организаторы проекта.

Как отмечается, концепция программы свяжет в единый велосипедный маршрут объекты разных жанров – монументальные росписи зданий, скульптуру, медиаинсталляции, объекты лэнд-арта, ландшафтно-архитектурные решения, площадки для игр и движения. Они будут появляться в городе на протяжении 5 лет и сопровождаться открытыми встречами с художниками, мастер-классами, кинопоказами и лекциями.

При подготовке проекта был созван экспертный научный совет, на котором обсуждались история, культура и традиции Татарстана. В мае этого года исследовательская группа провела комплексную фольклорную экспедицию (посещались музеи, хранилища, библиотеки, деревни в окрестностях Альметьевска, нефтяные месторождения), в которой удалось собрать истории жителей и узнать, какие именно явления из жизни Альметьевска повлияли на культуру города, как нефтедобыча изменила горожан и их язык. В экспедиции приняли участие антропологи, религиоведы, фольклористы и специалисты по татарской культуре и языку. Все истории, которые иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.

"Мы хотим рассказать языком современного искусства историю региона с древних времён через личные истории простых людей, которые будут воплощены в виде художественных объектов на стенах и улицах Альметьевска. Впервые в этом проекте у нас была возможность провести масштабные предварительные культурологические исследования. Мы ищем место корней в жизни современного человека, потому что современный город может и должен быть многоуровневым пространством культуры", — отметила продюсер проекта Полина Ёж.

"Пилот" программы состоялся летом прошлого года – уличные художники в качестве теста расписали три больших объекта: парковку, резервуары в котельной и брандмауэр на въезде в Альметьевск. Московский дуэт Hoodo переосмыслил знаменитую картину Хариса Якупова "Золото Татарии", которая отсылает к истории этих мест и татарской нефтяной промышленности. Знаменитый каллиграф Карим Джаббари из Монреаля создал произведение на основе татарской народной сказки "Золотые яблоки", впоследствии давшей название программе. Kreal из легендарной международной граффити-команды TAD переработал орнаменты из сборника основоположника татарского искусствознания Фуада Валеева "Татарский народный орнамент".

Сюжеты и художники

Для реализации проекта Институт исследования стрит-арта пригласил 13 знаменитых в мире и России уличных райтеров. Организаторы отмечают, что в выборе художников решающим фактором являлась способность перерабатывать истории, собранные антропологами и фольклористами. Они создают собственные высказывания на основе полученного в ходе экспедиции материала.

В этом году художники занимаются росписью котельной и одиннадцати жилых домов. К примеру, стены зданий на улице Строителей превратятся в пять страниц букваря под одной обложкой. На каждой странице будет буква, слово и своя история. Она посвящена истории татарского языка. Идея возникла во время экспедиции, когда в музее в Елхово кураторам проекта показали татарскую әлифбу (азбуку).

Часть сюжетов – из истории добычи нефти в Татарстане. Так, художник-монументалист из Москвы Артем Стефанов переосмыслил две самые известные теории происхождения нефти, а художник из Сибири Basil LST создал образ Надыра Уразметова – легендарного основателя нефтяного дела в Поволжье, жившего недалеко от будущего Альметьвска в середине XVIII века.

Иранец Мехди Гаданлу, известный своим творчеством в мире и впервые приехавший в Россию, создал в Альметьевске работу по сочинениям татарстанских школьников об их видении будущего. Художник создает минималистичные оптические иллюзии, когда изображенный объект воспринимается в трехмерном пространстве, в то время как в действительности нарисован в двухмерной плоскости. Как отмечают организаторы, единственным подобным объектом в России считаются фрески Пьетро Гонзаго в Павловском дворце под Петербургом.

В рамках проекта в городе появилась сюрреалистическая композиция петербургского скульптора Павла Игнатьева "В этом удивительном лесу…/…Бу кап-кара урманда…", созданная по мотивам произведений великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Символично, что композиция выполнена из нефтепродукта – полиэфирной смолы. Она также расположена вдоль велодорожки и включена в единый маршрут.

Греческий художник Fikos иллюстрирует старинную татарскую сказку о золотой птице. Kreemos создаст на стене композицию из татарского благопожелания "Котлы буслын! Будь счастлив!".

В проекте также примут участие Алексей Kislow, Fatum, Bozik, Роман Мураткин, Наталья Пастухова, Гузель Гарипова, известный татарский уличный художник Рустам Салемгараев Qbic, один из первых российских уличных художников, перешедших в пространство современного искусства, Анатолий Akue.

Организаторы проекта отмечают, что Институт исследования стрит-арта написал для Альметьевска абсолютно новую, яркую, необычную историю в ультрасовременных тонах, но при этом основанную на исторических предпосылках, уникальных культурных кодах, которые перерабатывают современные художники.

Кроме того, "Сказки о золотых яблоках" – это еще и масштабная образовательная программа, в рамках которой проходят встречи с известными художниками, экспертами в области культуры и искусства, исследователями татарских рукописей, а также мастер-классы по каллиграфии, росписи стен и другим направлениям искусства.

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