Роструд подробнее изучит дело "безработной" матери-одиночки под Саратовом

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, комментируя историю с привлечением матери-одиночки в Саратовской области к ответственности за нарушение условий получения пособия по безработице, заявил, что ведомство более подробно изучит этот вопрос.

Ранее СМИ сообщили, 10 сентября суд в селе Ивантеевка Саратовской области приговорил 39-летнюю местную жительницу Ольгу Журавлеву к 120 часам обязательных работ. Мать-одиночку признали виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице (статья 159.2 Уголовного кодекса РФ). По решению суда женщина нарушила условия выдачи пособия по безработице, подрабатывая уборщицей в ресторане у знакомых.

"У нас, к сожалению, есть случаи, когда люди работают, не оформляя трудовые отношения. Я бы всем посоветовал… оформлять трудовые отношения, тогда мы можем вмешаться, и, соответственно, восстановить человека на работе или привлечь работодателя к соответствующей ответственности. В данном случае человек не был оформлен, соответственно, он пользовался, как говорится, "благами", но это совершенно неправомерно", — заявил Вуколов журналистам.

"Вы знаете, мы ещё посмотрим, так сказать "более глубоко", этот вопрос, но я вот рекомендую оформлять все трудовые отношения", — добавил он.