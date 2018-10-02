В России начали работу над фундаментальным трудом по истории Севастополя

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В России началась работа над фундаментальным трудом, посвященным истории Севастополя, сообщил журналистам во вторник глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Работа над фундаментальным трудом, который посвящен истории Севастополя, началась", — сказал Нарышкин на презентации двухтомника "История Крыма".

Говоря о двухтомнике, он отметил, что над ним трудился большой коллектив сотрудников, которые представляют научные центры России, в том числе, крымские историки. "Первая презентация этого двухтомника состоялась в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией в марте этого года. В основу "Истории Крыма" легли исторические документы из почти трех десятков архивов как российских, так и зарубежных. Ведущие архивы РФ вы знаете, я назову несколько зарубежных архивов, с которыми научный коллектив работал. Это Центральный архив высших органов власти и управления Украины, Федеральный военных архив Германии, Бахметьевский архив Библиотеки колумбийского университета США и архив Гуверского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете", — сказал Нарышкин.

По его словам, в данном издании охвачен очень большой промежуток истории Крыма – от ранней первобытности до окончательного воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Нарышкин добавил, что максимально тщательно авторы этого труда подошли к анализу правовой природы передачи Крымского полуострова Украинской Советской Социалистической республике.

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