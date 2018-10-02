Московские хирурги провели первую в России операцию Бегера с помощью робота

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Хирурги московской больницы №31 провели первую в России операцию Бегера, или дуоденосохраняющую резекцию головки поджелудочной железы, с помощью роботизированного оборудования Да Винчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы во вторник.
Отмечается, что обычно такое хирургическое вмешательство проводится без использования робота и применяется для лечения тяжелых, осложненных форм хронического панкреатита. Проведение же операции на роботе Да Винчи позволяет врачам в режиме реального времени получать увеличенную 3D-визуализацию оперируемой области и производить максимально точные хирургические манипуляции. Преимуществом малоинвазивного вмешательства с использованием оборудования Да Винчи является отсутствие кровопотери, а также сокращение и облегчение реабилитационного периода пациента.
По словам оперировавшего хирурга, заведующего первым хирургическим отделением больницы №31 Игоря Андрейцева, данный вид оперативного вмешательства считается одним из наиболее радикальных, поэтому операция проводилась особо кропотливо, а ее продолжительность составила пять часов. В результате пациент без осложнений перенес послеоперационный период и на шестые сутки был выписан домой в удовлетворительном состоянии.