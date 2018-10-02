В Кизеле умерла женщина, не получившая медпомощь из-за отсутствия онколога

ПЕРМЬ, 2 окт — РИА Новости. Тяжелобольная 92-летняя жительница города Кизел Пермского края скончалась в городской больнице № 4 до операции по удалению обширной опухоли, поразившей половину ее лица, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

На минувшей неделе дочь пожилой жительницы города Кизел обратилась за помощью в СМИ, пожаловавшись на то, что врачи не берутся за лечение ее 92-летней матери по причине преклонного возраста старушки. Женщина страдала от полипоза — доброкачественного новообразования, поразившего половину ее лица, из-за чего она не могла нормально есть и мучилась от дискомфорта.

В министерстве здравоохранения Пермского края РИА Новости пояснили, что в мае больной была рекомендована консультация онколога в краевом онкодиспансере, для этого было оформлено электронное направление, но пациентка на консультацию не приехала. В отсутствие местного онколога за старушкой наблюдали медики больницы в Кизеле.

История вызвала широкий общественный резонанс, после чего пожилую женщину перевезли на обследование в больницу города Губаха. Там было установлено, что хирургическое лечение пациентки невозможно из-за особенностей его локализации новообразования на лице и шее.

При этом заболевание осложнялось кровотечением. Врачи решили доставить женщину на дополнительное обследование для верификации диагноза и определения дальнейшей тактики лечения в медучреждение третьего уровня — Пермскую городскую клиническую больницу № 4. В пятницу специалисты стационара смогли с помощью эндоваскулярных методов лечения остановить кровотечение.

"В понедельник пациентка скончалась, причиной чего стали как общее состояние организма, так и прогрессирование имевшихся у нее заболеваний", — рассказали агентству в минздраве.

Ранее ведомство сообщало, что весь процесс лечения пожилой женщины стал предметом служебной проверки.