В Кизеле умерла женщина, не получившая медпомощь из-за отсутствия онколога

ПЕРМЬ, 2 окт — РИА Новости. Тяжелобольная 92-летняя жительница города Кизел Пермского края скончалась в городской больнице № 4 до операции по удалению обширной опухоли, поразившей половину ее лица, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В министерстве здравоохранения Пермского края РИА Новости пояснили, что в мае больной была рекомендована консультация онколога в краевом онкодиспансере, для этого было оформлено электронное направление, но пациентка на консультацию не приехала. В отсутствие местного онколога за старушкой наблюдали медики больницы в Кизеле.
При этом заболевание осложнялось кровотечением. Врачи решили доставить женщину на дополнительное обследование для верификации диагноза и определения дальнейшей тактики лечения в медучреждение третьего уровня — Пермскую городскую клиническую больницу № 4. В пятницу специалисты стационара смогли с помощью эндоваскулярных методов лечения остановить кровотечение.
"В понедельник пациентка скончалась, причиной чего стали как общее состояние организма, так и прогрессирование имевшихся у нее заболеваний", — рассказали агентству в минздраве.
Ранее ведомство сообщало, что весь процесс лечения пожилой женщины стал предметом служебной проверки.